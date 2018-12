Nourrisson décédé à Rabat : Le vaccin n’est pas la cause du décès, selon Doukkali

Les investigations préliminaires menées par la commission centrale multidisciplinaire relevant du ministère de la Santé au sujet du décès d’un nourrisson à la maternité des Orangers à Rabat, n’ont enregistré aucun dysfonctionnement concernant la qualité du vaccin et les conditions de son stockage. C’est ce qu’a indiqué lundi, le ministre de la Santé, Anas Doukkali, en réponse à une motion d'interpellation du groupe istiqlalien à la Chambre des représentants.

Abordant les circonstances du décès d'un nourrisson et la détérioration de l'état de santé d'autres nouveau-nés à cause du vaccin, le ministre a souligné que ladite commission a conclu que le vaccin n’est pas la cause du décès, notant que la maternité des Orangers utilise le même vaccin que les autres structures, qui n'ont d'ailleurs enregistré «aucune complication».

Suite à l'incident survenu lors de la vaccination de quelques nourrissons, le staff médical et infirmier s'est empressé d'assurer la prise en charge de six nouveau-nés, qui ont été aussitôt transférés au service de réanimation et de soins intensifs à l'hôpital pédiatrique, a-t-il rappelé.

Anas Doukkali a ajouté que cette intervention «a permis l'amélioration de l'état de santé de cinq nourrissons, dont quatre ont quitté l’hôpital, alors que l’état de santé du cinquième, placé sous surveillance médicale, est stable et en amélioration constante». «Un autre nourrisson est décédé avant son transfert à l'hôpital pédiatrique», a-t-il déploré.

Pour rappel, le ministère de la Santé a annoncé, la semaine dernière, l’ouverture d’une enquête urgente et approfondie après le décès d’un nourrisson et la détérioration de l’état de santé de cinq nouveau-nés au service de maternité des Orangers, relevant du Centre hospitalier universitaire Avicenne de Rabat. Suite à l’enquête préliminaire, le procureur du roi près du tribunal de première instance de la capitale a ordonné de placer en détention à la prison locale Al Arjat deux infirmières.