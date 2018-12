Un Sit-in de solidarité à Imlil avec les familles de Louisa et Maren

Samedi à Imlil, dans la commune d’Asni, un sit-in de solidarité a eu lieu pour condamner le meurtre odieux survenu la semaine dernière dans la région, de deux touristes scandinaves, une Norvégienne et une Danoise.

Ce sit-in a coïncidé avec la célébration de la 4e édition de la journée internationale de la montagne placée, cette année, sous le thème «L’importance de la montagne dans les domaines écologique, économique et social».

Lors de ce sit-in, les participants ont exprimé leur ferme condamnation de l'acte criminel ignoble, tout en brandissant des pancartes à travers lesquelles ils dénoncent toute forme de violence et d’extrémisme religieux et ont exprimé leurs condoléances et compassion aux familles des deux victimes.

Les organisateurs ont décidé de baptiser du nom des deux victimes, Louisa et Maren, la 4e édition de la journée internationale de la montagne.

D'autre part, Alice, une ressortissante britannique résidente à Imlil depuis des années, qui a participé à ce sit-in, a exprimé dans une déclaration à la presse sa profonde tristesse suite à ce drame survenu dans cette région où elle se sentait toujours en sécurité et dont les habitants sont connus pour leur chaleureuse hospitalité et générosité.

«Ceux qui ont commis cet acte abominable dans un pays jouissant de la sûreté et de la sécurité n’ont rien à voir avec la religion musulmane de tolérance», a-t-elle lancé.

Par ailleurs, ont pris part à ce sit-in notamment le wali de la région de Marrakech-Safi, Karim Kassi-Lahlou, le gouverneur de la province d’Al Haouz, Omar Touimi, le président du conseil de la région, Ahmed Akhchichine, le président du conseil communal de Marrakech, Mohamed Larbi Belcaïd, le directeur général de l’Office national marocain du Tourisme, Adil El Fakir, des élus locaux et des personnalités civiles et militaires.