Paris : Leçon inaugurale de Rachid Guerraoui au Collège de France

Rachid Guerraoui prononcera ce jeudi à 18h une leçon inaugurale au Collège de France. Elle sera intitulée «Algorithmes : à la recherche de l’universalité perdue» et inaugurera une série de cours prévus les vendredis à 10h, tous les quinze jours avec une ouverture programmée le 26 octobre prochain.

Cité dans un communiqué de presse du Collège de France, Rachid Guerraoui précise que «l’algorithmique répartie est la discipline scientifique qui étudie les réseaux d’ordinateurs». Pour lui, «les théories classiques de calculabilité et de complexité algorithmiques, inventées pour les calculs séquentiels et centralisés, ne peuvent pas s’appliquer au cas de l’algorithmique répartie».

«Les cours présenteront de manière incrémentale les résultats les plus importants obtenus dans ce domaine depuis près d’un demi-siècle et souligneront les nombreux problèmes encore ouverts». Par ailleurs, ils «couvriront en particulier les notions d’exécution d’un algorithme réparti et revisiteront les notions de calculabilité, d’universalité et de complexité dans le contexte réparti», précise le communiqué du Collège de France.

Professeur d’algorithmique à la faculté Informatique et Communication de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Rachid Guerraoui a été élu professeur de la «Chaire informatique et sciences numériques» 2018-2019 par le Collège de France en juin dernier. Titulaire d’un doctorat en informatique de l’université d’Orsay (Paris-Saclay), il a été affilié au MIT à Boston et aux laboratoires Hewlett Packard en Californie (Palo Alto). Il a été professeur invité à Paris-VI, Paris-VII et à l’université de Rennes.

Rachid Guerraoui a aussi participé aux lancements des plateformes d’enseignement en ligne Wandida et Zetabytes, bibliothèques de contenus pour les étudiants et les spécialistes rassemblant environ 500 vidéos sur la résolution de problèmes en informatique, en mathématiques et en physique.