Rabat : Le leader mondial de l’ingénierie Alten ouvre un Centre d'excellence d'ingénierie automobile

Le leader mondial de l'ingénierie et du conseil en technologie Alten a procédé, vendredi à Rabat, à l'inauguration d'un Centre d'excellence dédié à l'ingénierie automobile.

Ce nouveau centre permettra le développement de l'écosystème ESO (Engineering Services outsourcing) au Maroc à travers la création de 550 emplois supplémentaires, principalement dans le domaine de l’automobile.

Pour sa part, le ministre du Travail et de l'Insertion professionnelle, Mohamed Yatim, a souligné que ce projet constitue «une démarche innovante et incontournable pour lier les progrès enregistrés par le Royaume dans le domaine de l’industrie automobile et la formation de pointe exigée» dans ce secteur.

«Les formations de pointe et de haute technologie semblent s’imposer pour faire face aux changements d’organisation et aux nouveaux métiers, tel est le cas pour notre pays, devenu en quelques années un acteur important de l’industrie automobile au niveau mondial, se plaçant déjà comme deuxième pays dans la fabrication d’automobiles en Afrique», a fait savoir M. Yatim,

Créé en 1988, avec une présence dans plus de 20 pays, cette société a réalisé un chiffre d’affaires de 1,975 milliard d’euros en 2017 et compte près de 30 000 collaborateurs dans le monde, dont 90% sont des ingénieurs de haut niveau. Elle a mis en place deux programmes au Maroc, à savoir le programme Alten Boost et le programme Alten Upgrade, l’objectif étant la formation diplômante des collaborateurs du groupe et l’insertion des jeunes diplômés titulaires d’un Bac+5 souhaitant orienter leurs carrières vers les métiers porteurs de l'automobile, de l'aéronautique et de l'informatique.