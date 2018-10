Inauguration à Ain El Aouda d'une unité de fabrication d'inhalateurs-doseurs, une première au Maroc

Le tissu de l'industrie pharmaceutique au Maroc a été renforcé par l'inauguration, samedi à Ain El Aouda, d'une unité de fabrication d'inhalateurs-doseurs, la première de son genre au Royaume, pour un investissement de 60 MDH.

Construit sur une superficie totale de 4.000 m2, cette usine de Cipla-Maroc, filiale du groupe pharmaceutique indien Cipla Ltd, offre une capacité de production annuelle de 1,5 million d'inhalateurs-doseurs. Environ quinze références seront fabriquées sur le site, dont onze seront commercialisées pour la première fois au Royaume.

Cet investissement est le fruit d'une joint-venture entre Cipla Ltd et ses partenaires marocains Pharmaceutical Institute et Cooper Pharma, ayant permis de délocaliser la fabrication des aérosols Cipla au Maroc.

Le secteur pharmaceutique au Maroc compte une cinquantaine d'unités industrielles de production, qui couvrent actuellement plus de 70% des besoins du système de santé national, a indiqué le ministre de la Santé, Anas Doukkali, lors de l’inauguration. Il a précisé que 10% du volume global de production est orienté vers l’exportation, notamment vers les pays africains ainsi que les pays européens, scandinaves et les pays du Golfe.