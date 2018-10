Etats-Unis : Le «Village du Maroc» s’invite en Floride

Ville touristique parmi celles les plus visitées à travers le monde, Orlando (Floride) abrite pour la première fois le «Village du Maroc», du 4 au 9 octobre 2018. Le rendez-vous se tient en commémoration de plusieurs siècles de relations entre les deux pays. C’est en effet en 1777 que le Maroc fut le premier pays à reconnaître l’indépendance des Etats-Unis.

Le «Village du Maroc» est un espace d’exposition étendu sur 1 000m² du Centre Dr. Phillips pour les arts de la scène, situé au cœur de la ville d’Orlando. Il inclut des stands BtoB et d’institutions, mais aussi de produits du terroir, de pièces artistiques et des mets traditionnels marocains.

Dans un communiqué relatif à la participation marocaine, ses représentants indiquent que le programme inclut des conférences sur le Maroc et ses atouts, dans l’idée de mettre en avant la richesse le patrimoine du pays dans toutes ses formes, d’aborder son essor économique, mais aussi sa culture et ses arts éclectiques.

Cette rencontre est initiée par Bahia Benkhar, présidente de «Musk Strategies» qui organise l’évènement en partenariat avec l’ambassade du Maroc aux Etats-Unis. Ce rendez-vous inédit bénéficie également de l’appui d’un collectif de Marocains résidents aux Etats-Unis ainsi que par des acteurs institutionnels comme l’Agence marocaine des investissements et des exportations, la Maison de l’artisan, et le ministère du Tourisme, mais aussi des universités comme Al Akhawayn et l’université centrale de Floride.