«La loi de protection des dénonciateurs de la corruption n’est pas assez adaptée au Maroc»

Le secrétaire général de Transparency Maroc, Ahmed Bernoussi, a indiqué, mercredi à Rabat, que la mise en service d’une ligne téléphonique par le ministère public pour la dénonciation de la corruption est une mesure encourageante qui doit être généralisée.

«Nous avons été encouragés par le lancement par le ministère public d’une ligne téléphonique qui a permis depuis mai 2018 la présentation devant la justice de 39 cas de corruption avérés. Nous espérons que tous les secteurs prennent des démarches similaires, pour que le citoyen récupère la confiance en les institutions», a affirmé M. Bernoussi dans une déclaration à la MAP, à l’occasion d’une table ronde sur «La répression dans la stratégie nationale de lutte contre la corruption».

Quant à la question de savoir s’il s’agit d’une réelle implication des pouvoirs publics ou d’un simple effet d’annonce, Ahmed Bernoussi a déclaré à Yabiladi : «Nous n’avons pas de jugement de valeur à faire. Nous espérons qu’il y ait un souffle pour que cette initiative dure et s’élargisse à l’ensemble des secteurs.»

Et d’ajouter : «Il y a eu un peu de communication de la part du ministère public [pour faire connaître cette initiative], mais je pense qu’elle n’est pas suffisante. Beaucoup de citoyens sont encore hésitants et n’osent pas dénoncer la corruption. La loi de protection des dénonciateurs de la corruption n’est pas assez adaptée au cas du Maroc. Elle ne protège pas les carrières des fonctionnaires. Il faudrait au moins que cette ligne assure l’anonymat.»

Cette table ronde est la première d’une série de trois rencontres consacrées chacune aux piliers de gouvernance, de prévention et de répression, programmées dans le cadre du projet de suivi du déploiement de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Le but est d’assurer un suivi régulier de la mise en œuvre de cette stratégie et d’organiser le plaidoyer pour une mise en application effective.