Jeux olympiques de la jeunesse 2018 : Les athlètes marocains participent à Buenos Aires

La délégation marocaine devant participer aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), qui se tiendront du 6 au 18 octobre en Argentine, est arrivée mercredi à Buenos Aires.

Lors de ce grand événement sportif qui sera marqué par la participation de 4.000 athlètes de différents pays, les 20 athlètes marocains, dont six jeunes filles, qui participent dans huit épreuves, espèrent obtenir les meilleurs résultats lors de cette édition et représenter le Maroc de la meilleure façon qui soit en décrochant le plus grand nombre de médailles.

Après les éditions de Singapour (2010) et de Nanjing en Chine (2014), les jeunes athlètes marocains souhaitent obtenir des résultats positifs tant en athlétisme (5 athlètes), que dans les autres disciplines comme le karaté (3 athlètes), le taekwondo (2 athlètes), le judo (2 athlètes), la natation (2 athlètes) ou encore la boxe, qui connaitra la participation de quatre pugilistes.

L'édition de Buenos Aires, organisée sous le thème «Future Nest», connaîtra aussi la participation d’un athlète marocain dans l’épreuve de la voile et un autre en lutte.

Au total, 40 000 spectateurs sont attendus chaque jour pour suivre l’événement, et 600 000 billets seront distribués pour assister aux Jeux Olympiques de la jeunesse.