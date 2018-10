Loubna Abidar travaille sur son premier film en tant que réalisatrice

Actrice qui s’est fait connaître après avoir incarné le rôle d’une prostituée dans le film «Much Loved» de Nabil Ayouch en 2015, Loubna Abidar s’apprête à réaliser son premier long-métrage. Selon Jeune Afrique, l’artiste marocaine installée en France compte sur un budget «100% français» pour ce premier travail où elle passera derrière la caméra à la fin de l’année.

Le média indique que le film «contera des histoires d’amour lesbien et s’attaquera aux tabous sexuels et à l’hypocrisie des sociétés marocaine et française». Dans un épisode de l’émission radiophonique Fi qafass al ittiham, diffusée en septembre dernier sur la chaîne Med Radio, l’actrice a également expliqué que son opus serait inspiré de son livre qui raconte l’histoire de sa vie et de son parcours. Elle a également affirmé que son ouvrage, «La dangereuse», coécrit avec la journaliste Marion Van Renterghem, fera l’objet d’une adaptation pour un téléfilm et un travail cinématographique.

Victime d’une agression en novembre 2015, Loubna Abidar avait choisi de quitter le Maroc pour vivre en France. La même année, elle avait reçu le Valois de la meilleure actrice pour son rôle dans «Much Loved», dans le cadre du Festival du film francophone d’Angoulême.