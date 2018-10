Logistique : L’OMCL publie enfin ses indicateurs

L’Observatoire marocain de la compétitivité logistique (OMCL) vient de publier ses premiers indicateurs depuis son entrée en fonction en 2013. Sur une centaine d’indicateurs identifiés, il s’est intéressé au calcul d’une vingtaine parmi les plus pertinents.

Ces premiers indicateurs sont publiés quelques semaines après la diffusion par la Banque Mondiale de l’indice de performance logistique (IPL) «Connecting to Compete 2018 : Trade Logistics in the Global Economy». Ce dernier classe le Maroc à la 109e position sur une liste de 160 pays, réalisant un recul de 23 places. L’indice s’appuie sur l’évaluation des paramètres nationaux et internationaux, selon l’enquête de l’agence onusienne.

Mesurant le poids économique du secteur de la logistique, l’OMCL a ainsi examiné les indicateurs relatifs à l’investissement alloués au transport et logistique, les entreprises créées au sein du secteur, la création d’emploi, la formation et la portée du marché routier et entreposage. Sur les 23 milliards de dirhams d’investissements directs étrangers (IDE) captés par le Maroc en 2016, plus de 23% ont été alloués au secteur de la logistique, soit la part la plus élevée en Afrique.

Le secteur a connu une croissance annuelle moyenne en volume de 3,47% avec la création de 24 000 emplois nets durant la période 2010-2016 chez les logisticiens. Malgré ses limites, l’indice de performance logistique reste une référence internationale de l’avis des opérateurs privés dans la prise de décision et leurs projets d’extension.