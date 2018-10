Call of Duty 4 dévoile une carte inspirée du Maroc

Le jeu vidéo «Call of Duty : Black Ops 4», dont la sortie est prévue pour le 12 octobre, a dévoilé en exclusivité un nouvelle carte, nommée «Morocco».

Cette nouvelle carte très colorée et inspirée du Maroc donne l’impression d’être au milieu d’un village marocain, grâce aux «bâtiments en pierre et aux structures en bois, construits autour d’un marché central», décrit le site spécialisé Dexerto.

La description officielle dans le jeu mentionne «des rebelles dans un petit village marocain [prenant] pour cible des avions de l’armée lors de leur passage au-dessus du désert du Sahara».

Le jeu vidéo sera disponible dans une dizaine de jours et inclura 12 cartes, dont huit inédites et quatre versions revisitées de cartes issues des anciens opus.

Welcome to Morocco, coming to #BlackOps4 Multiplayer on October 12. pic.twitter.com/cxD19cSN4f