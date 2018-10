Migration : 34 morts au large des côtes marocaines après la disparition d’une embarcation

Une embarcation semi-submersible qui a quitté les côtes marocaines samedi dernier est toujours introuvable, dénoncent plusieurs ONG, qui affirment que 34 personnes ont péri en mer.

Selon le journal espagnol Público, la Marine royale marocaine est toujours à la recherche de l’embarcation avec à son bord plus d’une soixantaine de personnes. Parmi elles, une vingtaine de femmes et trois enfants, tous d’origine subsaharienne.

Par ailleurs, Helena Maleno, militante et porte-parole de Caminando Fronteras, une association espagnole d’aide aux migrants, a dénoncé que «34 migrants sur 60, dont un bébé et un enfant, sont décédés hier près du Maroc… Ils réclamaient de l’aide depuis 24 heures mais on les a laissés mourir lentement».

L’activiste basée à Tanger a également exhorté le Maroc et l’Espagne à renforcer leur collaboration pour protéger le «droit à la vie» des migrants.