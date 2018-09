Naomi Watts a célébré son 50e anniversaire à Marrakech

Après la Pop star Madonna, la star britannique Naomi Watts a elle aussi choisi Marrakech et le Maroc pour fêter ses 50 ans lors d'une somptueuse fête.

Selon le média britannique The Sun, l’actrice de «Diana» ou encore du film d’horreur «Le Cercle» a célébré son anniversaire dans le royaume, «avec des promenades à dos de chameau lors du coucher du soleil et un dîner aux chandelles». Elle a d’ailleurs affirmé qu’elle «n'oubliera jamais cette nuit».

Accompagnée de sa famille et ses amis «dans un Maroc glamour et exotique, l’actrice et productrice britannique a publié sur son compte Instagram des clichés de sa fête organisée à Marrakech et sa région.

Portant un caftan à paillettes, Naomi Watts a partagé des moments de son grand jour via les médias sociaux. «Pure Joy», a-t-elle écrit en partageant une photo d'elle-même sous le soleil couchant.

Née à Shoreham en Grande Bretagne, avant d'émigrer en Australie avec ses parents et son frère aîné, le photographe Ben Watts, l’héroïne de «King Kong» a également indiqué, sur l’une des photos partagée, qu’elle se sent «très chanceuse de partager une expérience incroyable avec beaucoup de [ses] proches».

The Sun précise que l’actrice australienne Nicole Kidman était également au Maroc pour aider Naomi à souffler sa 50e bougie.