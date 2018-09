Journée mondiale de la rage : 15 cas au Maroc en 2017

Le nombre de cas de rage au Maroc est passé de 43 en 1985 à 15 en 2017, grâce aux efforts déployés pour lutter contre cette maladie, dans le cadre du programme national lancé en 1986, a indiqué le ministère de la Santé.

Dans un communiqué à l'occasion de la Journée mondiale de la rage (28 septembre), le ministère affirme que 65 000 personnes sont vaccinées chaque année après avoir été mordues ou griffées par des animaux, surtout par les chiens errants.

Maladie virale grave, la rage affecte la plupart des animaux à sang chaud et peut être transmise à l'Homme, notamment par les chiens qui sont responsables de 95% des cas, indique le communiqué, notant qu'il existe des vaccins sûrs et efficaces.

Pour faire face à cette maladie mortelle, il est nécessaire de vacciner les chiens domestiques et les personnes qui se sont exposées à des animaux suspects et d’éviter tout contact avec des animaux dont l'origine est inconnu, recommande la même source.

Le communiqué ajoute qu'en cas de morsure ou griffure, il faut laver la blessure à l'eau et au savon pendant 15 minutes, puis se diriger immédiatement au centre antirabique le plus proche pour recevoir un traitement approprié et bénéficier d'une vaccination selon la gravité de la blessure, tout en veillant à ne pas tuer l'animal agresseur et informer les services vétérinaires.

La célébration de la Journée mondiale de la Rage constitue une occasion pour mettre en lumière les effets de cette maladie chez les êtres humains et les animaux et la prévenir et réduire sa propagation.

Des statistiques internationales récentes indiquent que la rage coûte la vie à environ 60 000 personnes chaque année, soit près d'un décès chaque dix minutes.