Indice de la liberté économique : Le Maroc à la 115e place mondiale

Le Maroc améliore sa position et gagne un rang dans l’indice de la «Liberté économique dans le monde», publié cette semaine par l’institut canadien Fraser Institute. Le royaume occupe désormais la 115e place en 2016, après avoir été au 116e rang une année auparavant. Cependant, la note du royaume n’a évolué que de 0,01 points par rapport à l’année 2015.

L’étude fait état de l’évolution du classement et de la note du Maroc de 1980 jusqu’à 2016. Après une note de 4,29 sur 10 obtenu en 1980, plaçant le royaume à la 78e place, le score du Maroc a évolué à 5,93 points dans les années 2000 avant de poursuivre sa tendance pour atteindre 6,36 points sur 10 en 2015 puis 6,37 points en 2016.

La même source s’étale aussi sur les sous-indicateurs constituant l’indice de la liberté économique. Pour les «décisions du gouvernement», le Maroc obtient une note de 5,93 sur 10, le plaçant à la 111e place mondiale. Le Maroc figure également au 68e rang pour le sous-indicateur sur le «système juridique et droits de propriété», la 119e place pour ce qui est de la «monnaie saine» et la 95e place pour la «liberté de commercer à l’international».

Champion au Maghreb mais 16e en Afrique

Quant aux «règlementations», le Maroc obtient une note de 6,35 sur 10, le plaçant au 130e rang. Dans le détail pour ce sous-indicateur, le Maroc est classé à la 112e place pour ce qui est de la règlementation du marché du crédit, à la 152e place s’agissant de la réglementation du marché du travail et au 47e rang pour la réglementation des affaires.

Au niveau des pays arabes, le Maroc arrive cette année à la 9e place derrière Bahreïn, 30e place mondiale et première dans le monde arabe, les Emirats arabes unis (37e), le Qatar (38e), la Jordanie (42e), le Liban (74e), Oman (89e), le Koweït (90e) et l’Arabie saoudite (103e).

Bien qu’il soit champion dans le Maghreb, occupant la première place devant la Tunisie (121e), la Mauritanie (136e), l’Algérie (159e) et la Libye (161e), le Maroc reste loin de ses homologues africains. Il occupe ainsi la 16e place derrière plusieurs pays africains comme les Îles Maurice (première place en Afrique et 8e mondiale), le Rwanda (40e), le Botswana, l’Ouganda ou encore la Gambie (5e en Afrique et 49e mondiale).

L'indice mesure le degré auquel les politiques et les institutions des pays appuient la liberté économique. «Les fondements de la liberté économique sont le choix, l’échange volontaire, la liberté d’entrer sur les marchés et de concurrencer et la sécurité des personnes et des biens privés», indiquent les rédacteurs du rapport. L’indice est basé sur 42 points de données utilisés pour construire un sommaire et mesurer le degré de liberté économique dans cinq grands domaines.