El Othmani nie toute réunion à New York avec le chef de la diplomatie du Kosovo

Saâdeddine El Othmani tient à éviter la colère de la Serbie et des hauts lieux au Maroc. Le chef du gouvernement a vite réagi à un tweet du ministre kosovar des Affaires étrangères, Behgjet Pacolli.

Celui a annoncé qu’en marge de la 73e session de l’Assemblée générale des Nations unies, il avait eu une «discussion fructueuse» avec El Othmani ayant porté sur les relations entre le Kosovo et le Maroc. Et d’affirmer qu’il a abordé avec le chef de l’exécutif la possibilité d’«établir des relations diplomatiques» entre les deux pays afin qu’«on travaille sur tous les domaines d’intérêt commun».

El Othmani nie tout en bloc

De son côté, El Othmani a nié toute discussion avec le chef de la diplomatie du Kosovo. Et de présenter sa version des faits. «Pendant une pause avec ma délégation, un homme du Kosovo a imposé sa présence. Nous n’avons pas discuté des relations bilatérales ni établi de contacts. La position du Maroc est constante. Le Maroc ne reconnaît pas le Kosovo et n’a aucune relation avec lui», a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Néanmoins une photo publiée par le Kosovar est à même de trahir la version donnée par El Othmani. Elle montre en effet les deux hommes en train de mener une discussion.

Fruitful discussion at #UNGA with Morocco?? Prime Minister Saadeddine Othmani on #Kosovo’s?? relations with #Morocco?? and our willignes to establish diplomatic relations so that we can work on all spheres of common interest. ???????? pic.twitter.com/3xlJIYgPRq