Le groupe français BPCE retient l’offre de la BCP

Le groupe Banque Centrale Populaire a annoncé, mardi, que le groupe français BPCE avait retenu son offre ferme pour l'acquisition de ses participations dans quatre banques en Afrique.

Dans le cadre de sa stratégie d’expansion au Maghreb et en Afrique subsaharienne, la BCP annonce être entrée en négociations exclusives avec le groupe français BPCE, celui-ci ayant retenu son offre ferme pour l’acquisition de ses participations dans quatre banques en Afrique, annonce le groupe marocain.

La cérémonie de signature s’est tenue mardi au siège du groupe BPCE à Paris, en présence du ministre de l’Economie et des Finances Mohamed Benchaaboun, selon la même source, à savoir que les accords ont été signés par Kamal Mokdad, directeur général du groupe BCP en charge de l'International, et par Laurent Mignon, président du Directoire du groupe BPCE et Jean-Pierre Levayer, directeur général de BPCE International.

La BCP va s’implanter dans les pays suivants : Au Cameroun, à raison de 68,5% dans la Banque internationale du Cameroun pour l’Épargne et le Crédit (BICEC), 3ème acteur bancaire du pays.

À Madagascar, à hauteur de 71% dans la Banque Malgache de l’Océan Indien (BMOI), 4ème acteur bancaire, seront pris par la banque marocaine.

Au Congo où la BCP détiendra 100% dans la Banque Commerciale Internationale (BCI), 4ème acteur bancaire en République du Congo, et en Tunisie avec 60% dans la Banque Tuniso-Koweïtienne (BTK), acteur historique dans le secteur bancaire en Tunisie.

Ce projet sera soumis aux instances représentatives du personnel du groupe BPCE en France et sa finalisation conditionnée par l’obtention des autorisations réglementaires usuelles au Maroc et dans les différents pays de présence des banques concernées.