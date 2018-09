ONU : Activisme de la diplomatie américaine dans le dossier du Sahara occidental

En marge de la 73e session de l’Assemblée général des Nations unies, le sous-secrétaire d’Etat au Département d’Etat chargé des affaires politiques, David Hale, a rencontré mardi 25 septembre à New York Horst Köhler. L’entrevue entre les deux hommes s’est déroulée à huis-clos, comme indique les services de Mike Pompeo dans une note à la presse.

C’est la deuxième rencontre du genre en quelques semaines entre l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental et un haut responsable de l’administration Trump. Le 8 août, à seulement quelques heures de la présentation d’un briefing de Köhler devant les membres du Conseil de sécurité, l’Allemand s’était réuni avec John Bolton, le Conseiller à la Sécurité National américain.

Le 17 septembre à Washington, David Hale a également reçu le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Cette série de réunions de hauts responsables américains est un indicateur du retour en force des Etats-Unis sur le dossier du Sahara.

Pourtant au début de la présidence Trump, le 20 janvier 2017, les observateurs étaient convaincus du peu d’intérêt de la Maison blanche pour le différend régional. La nomination de John Bolton, en mars 2018, aurait contribué à changer la donne.

En outre, Abdelkader Messahel, qui conduit la délégation algérienne à New York, devrait aborder dans les jours à venir la question du Sahara occidental avec des membres de l’administration Trump.

Les chefs des diplomaties marocaine et algérienne étaient parmi les participants ayant pris part à la réunion de haut niveau, ce lundi 24 septembre à New York, consacrée à la lutte contre le trafic de drogue organisée par les Etats-Unis et présidée par Donald Trump.