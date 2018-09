Migration : Le Gadem lance la campagne d’alerte «Coûts Et Blessures»

Le Groupe antiraciste d'Accompagnement et de Défense des Etrangers et Migrants (Gadem) lance, ce samedi, la campagne d’alerte #CoûtsEtBlessures afin de rendre visible «les violations commises à l’encontre des populations noires non ressortissantes marocaines depuis juin 2018», annonce l’association.

Le but de cette campagne est de faire un travail de monitoring et de suivre, autant sur le terrain qu’au niveau institutionnel marocain et européen, l’évolution de la situation depuis juin 2018 jusqu’à la Conférence internationale sur les migrations (CIM 2018) qui se tiendra à Marrakech les 10 et 11 décembre 2018, précise Mehdi Alioua, membre du Gadem.

Par ailleurs, l’association s’attellera à ce que toute la lumière soit faite sur les circonstances de la mort des deux hommes, suite aux descentes de police dans la ville de Tanger le mois dernier.