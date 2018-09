Lions de l'Atlas : Hervé Renard dit tout sur les joueurs absents

Après la victoire de la sélection marocaine de football contre le Malawi, samedi, par trois buts à zéro, Hervé Renard est revenu sur l’absence d’Amine Harit au cours de cette rencontre. Lors d’une conférence de presse, l’entraîneur des Lions de l’Atlas a ainsi expliqué que le joueur manquait à l’appel pour des raisons disciplinaires.

«Il aurait dû y être, mais comme il y a eu une sanction disciplinaire, il n’était pas dans les 18», a-t-il expliqué, ajoutant que «quand on est en groupe, il faut respecter les heures, il faut respecter certaines choses, sinon on est sanctionné». Pour Hervé Renard, cette sanction sert à «montrer l’exemple à tout le monde».

Plusieurs autres absence ont été observées, lors de cette rencontre jouée dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN), prévue en juin 2019 au Cameroun. «Je fais plutôt des synthèses collectives que individuelles. Il manquait Benatia et Da Costa, mais Romain Saiss a fait un bon match, même un superbe match et Aït Bennasser, je l’ai mis là pour qu’on aille jouer de l’avant et relancer le plus rapidement possible…», a expliqué le sélectionneur, qui a aussi dû se passer de certains joueurs pour cause de blessure.