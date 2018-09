Match amical : La sélection olympique marocaine bat son homologue tunisienne par 1-0

La sélection marocaine olympique de football a battu son homologue tunisienne par 1-0, en match amical disputé vendredi soir au stade Chedly Zouiten à Tunis.

Le but de la victoire de la sélection nationale de football U23 a été marqué par Bilal Bali en première période.

Dans une déclaration à la MAP, l’entraîneur des gardiens de but, Khalid Fouhami a indiqué qu’il s’agit d’un match compliqué contre une bonne équipe tunisienne et un adversaire de taille qui a essayé de jouer un jeu court au milieu de terrain.

«On a essayé de mette en place une organisation défensive comme dans un match officiel», a ajouté l’ancien gardien de but des Lions de l’Atlas, précisant que les joueurs marocains ont tout le mérite parce qu’ils ont beaucoup bataillé pour gagner ce match amical.

«On a eu quelques occasions en deuxième mi-temps mais malheureusement elles ont été mal négociées, sauf une frappe de Sofiane Kiyine qui a été bien sortie par le gardien de but tunisien», a-t-il commenté.

Notant que la sélection nationale «s’attend à ce genre de matchs âpres en Afrique avec des adversaires qui vont se battre pour nous mettre en difficulté», Fouhami a affirmé qu’il s’agit «d’un bon test et d’une bonne victoire pour le moral qui va nous pousser à mieux travailler». Les deux sélections disputeront, lundi prochain, un second test amical qui va donner la chance à d’autres joueurs de se mettre en valeur face à une «bonne équipe qui a de la valeur et qui a beaucoup de chances pour se qualifier pour la Coupe d’Afrique des Nations de 2019», relève-t-il.

Il a rappelé que ces confrontations amicales servent de préparation aux deux équipes pour les prochaines échéances, notamment la CAN des moins de 23 ans, qualificatif pour les jeux olympique 2020 au Japon.