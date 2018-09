Le chef de la diplomatie française au Maroc ce lundi 10 septembre

Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, se rendra au Maroc lundi 10 septembre pour rencontrer son homologue Nasser Bourita, a appris ce jeudi Atlasinfo de sources françaises.

Les deux ministres aborderont plusieurs thématiques d’intérêt commun, dont les relations bilatérales, la crise migratoire, la Libye et le dialogue 5+5. Un «aparté» entre les deux ministres est prévu pour évoquer «des sujets sensibles».

Parmi ces dossiers sensibles, l’affaire des journalistes marocains convoqués par la justice française, ainsi que le président de la chambre des députés, Habib El Malki, ex-directeur du journal marocain Libération (Maroc) qui avait publié l’un des papiers incriminés.

Jean-Yves Le Drian et Nasser Bourita doivent également procéder à une évaluation des retombées de la 13e Rencontre de Haut Niveau (RHN) franco-marocaine. Celle-ci s’était déroulée à Rabat le 16 novembre 2017, sous la présidence du Premier ministre français, Edouard Philippe, et de son homologue marocain, Saâdeddine El Othmani. Dix ministres français et onze ministres marocains avaient participé à la séance plénière.