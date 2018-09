Le milieu offensif marocain Hachim Mastour s’est engagé avec le club de D1 grec du PAS Lamia, indique la radio RFI. Le milieu offensif de 20 ans va ainsi tenter de se relancer après des prêts peu concluants à Malaga et à Zwolle.

Annoncé comme un crack à ses débuts avec le Milan AC, il n’a pas convaincu en Lombardie. Il s’est vu prêter à Malaga (2015-2016) et au PEC Zwolle en Eredivisie (2016-2017), mais là non plus, il n’a pas confirmé les espoirs mis en lui, rappelle le média Foot Mercato.