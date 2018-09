Le meilleur docteur de New York est-il vraiment marocain ?

Le 30 août, un portail informatif dédié à la santé, Health News Today, a publié un communiqué de presse annonçant la nomination de l’urologue marocain Karim Touijer en tant que «meilleur médecin de New York» au titre de l’année 2018, par un dénommé «Top Doctor Awards».

Un prix que le communiqué décrit comme un «hommage aux professionnels de la santé qui ont fait preuve d’excellence clinique tout en respectant les normes les plus élevées en matière de soins aux patients». Cette distinction récompense «les travaux des médecins les plus influents et les plus respectés», ajoute-t-on de même source, précisant que «le processus de sélection s’appuie sur les contributions, les examens des patients et autres gages de qualité pour identifier les meilleurs médecins».

L’information a été amplement relayée par les médias marocains, notamment H24info, Le 360, Bladi et Morocco World News. Tous ont repris en chœur le communiqué de Health News Today, pourtant peu fourni en informations sur le prix reçu par le médecin marocain, qui opère actuellement aux États-Unis.

Une récompense peu crédible…

Contacté par Yabiladi, au Memorial Sloan Kettering Cancer Center, où opère Karim Touijer, son assistante a assuré que son travail a été «reconnu par les Top Doctor Awards», qui est une «organisation», mais que le médecin n’a pas été nommé meilleur docteur de New York.

De plus, aucune autre source ne fait état d’une distinction remise au spécialiste ; Health News Today est donc le seul site à avoir évoqué cette nomination. Curieusement, on y retrouve plusieurs communiqués annonçant d’autres médecins aux États-Unis ayant été également lauréats du Top Doctor Awards New York 2018.

C’est la description du prix sur Health News Today reproduite à l’identique du site top-doctor-awards.com, qui permet de faire le lien avec cette plateforme aux services qui interpellent. Sur ce site, tout médecin peut remplir un document mentionnant son nom complet, son adresse électronique, l’hôpital ou le cabinet où il officie et son numéro de téléphone. Il est alors possible de «commander» son prix sur la plateforme, qui demande de «remplir un formulaire pour documenter le prix», à afficher éventuellement «sur les murs d’une belle pièce».

Par ailleurs, le site Top Doctor Awards, chiche en informations légales, ne mentionne aucun numéro de téléphone sur lequel les joindre, ni adresse postale, simplement les raisons pour lesquelles les médecins doivent être reconnus et une section «À propos de», qui ressemble mot pour mot à celle de Health News Today. Et lorsqu’on clique sur la section «TDA Magazine», on est alors redirigé vers un autre site web, «Top Doctors Magazine». Ce dernier contient plusieurs articles sur différents médecins et une vidéo publiée en mai 2017 par une chaîne YouTube, «Doc Finder», qui évoque entre autres la formation des médecins et des informations pratiques sur la santé.

…qui avait déjà interpelé d’autres médias

En 2012, le média américain ABC News s’était interrogé sur la crédibilité de ces Top Doctor Awards. «Des dizaines d’entreprises se consacrent à l’attribution de certaines versions des prix ‘‘Top Doctor’’», écrivait-il. L’enquête avait révélé que certaines organisations adjudicatrices «recevaient de l’argent en échange de ces attributions».

ABC News cite ainsi l’exemple du Dr Mark Silverberg, qui avait été nommé parmi les meilleurs dentistes en 2012, alors qu’il n’aurait pas «donné une seule consultation depuis la fin de sa formation en 1986». Dans son cas, le prix avait été décerné par le Consumers’ Research Council of America, «une organisation qui fournit au public des guides d’information sur les services professionnels».