Des Marocains répondent à Adil El Miloudi après avoir défendu Saad Lamjarred

Des Marocains, choqués par la dernière sortie du chanteur chaabi Adil El Miloudi défendant la pop star marocaine Saad Lamjarred, réagissent.

Dans un court montage du live diffusé par le chanteur de «Mon Bled», accompagné de commentaires l’accusant de perpétuer la «culture du viol» au Maroc, deux Marocains dénoncent le soutien qu’a affiché Adil El Miloudi à Saad Lamjarred.

«Il est inacceptable qu’il puisse tenir de tels propos, au risque d’influencer facilement une société dans laquelle la culture du viol est déjà présente», a dénoncé Nesrine Amrani et Amine Benjelloun, auteurs de ladite vidéo, cités par le Huffpost Maroc.

Ce dernier rappelle que le chanteur marocain Adil El Miloudi en a choqué plus d’un en diffusant la semaine dernière une vidéo sur Facebook dans laquelle il défend le chanteur Saad Lamjarred, mis en examen pour viol pour la troisième fois en deux ans. «Son live a été visionné près de 60.000 fois [alors que] plusieurs internautes affirmant dans les commentaires être d’accord avec ses propos», poursuit-il.

Dans ce live de plus de 20 minutes, Adil El Miloudi «se lance dans une diatribe d’une misogynie et d’un sexisme décomplexés, accusant une mafia d’avoir piégé Saad Lamjarred et traitant les femmes l’accusant de viol» avec des termes vulgaires.

Un discours qui divise les internautes marocains, entre ceux qui soutient toujours le chanteur de «Enty» et ceux qui s’indignent face au soutien de la star du Chaabi.