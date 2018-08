Benkirane réussit à caser un de ses fidèles à la tête de l’ANAPEC

Abdelmonaim El Madani est désormais à la tête de l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC) / Ph. DR.

Même écarté de la présidence du gouvernement et éloigné du secrétariat général du Parti de la justice et du développement (PJD), Abdelilah Benkirane garde encore une influence sur certains ministres de son parti. En témoigne la nomination en conseil du gouvernement de ce jeudi d’Abdelmonaim El Madani, directeur de l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC).

Auparavant, celui-ci était à la tête de l’Entraide nationale avant que Bassima Hakkaoui, sa supérieure hiérarchique, ne mette un terme à ses fonctions. Cette mise à l’écart a été à l’origine d’une tension entre la ministre et Benkirane. D’ailleurs, il avait décliné l’invitation de Mme Hakkaoui d’assister au 2e congrès des femmes de la Lampe, organisé en mai.

L’ANAPEC est sous la tutelle du département de l’Emploi de Mohamed Yatim. L’Agence était dirigée par Anas Doukkali, l’actuel ministre de la Santé. Abdelmonaim El Madani est un membre du conseil national de la Lampe. Il assure également la présidence de l’arrondissement Yaâcoub El Mansour à Rabat.