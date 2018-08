Allemagne : L’inquiétude monte après des émeutes racistes à Chemnitz

Environ 6 000 militants de l’AfD, du mouvement islamophobe Pegida et des hooligans ont battu le pavé dimanche et lundi soir. / Ph. Sebastian Willnow (dpa - AFP)

L’Allemagne s’inquiète de la montée de la xénophobie après que des émeutes racistes ont éclaté deux soirs consécutifs, dimanche et lundi, dans la ville de Chemnitz, dans l’ouest de la Saxe, indique Libération. A l’origine de ces regroupements, ponctués de saluts hitlériens (interdits en Allemagne) et de scansions racistes, la mort d’un homme dans la nuit de samedi à dimanche, qui a suivi une «altercation». Deux suspects, un Syrien et un Irakien, ont été arrêtés.

Environ 800 militants de l’AfD (extrême droite, eurosceptique), du mouvement islamophobe Pegida et de hooligans du club de football ultra Kaotic Chemnitz ont battu le pavé dimanche soir, proférant des «Nous sommes le peuple» ou «Les étrangers dehors». Des vidéos montrent par ailleurs des skinheads en train de pourchasser dans la rue des personnes ayant l’air «étranger». Comprendre : non blanches.

Lundi soir, les manifestants étaient au nombre de 6 000, selon le dernier bilan de la police, face à un millier de contre-manifestants. La police a également dénombré 20 blessés, dont deux policiers. Les forces de l’ordre ont reconnu dans la soirée avoir cruellement manqué d’effectifs – ils étaient 591.

«Nous avons vu des chasses collectives, nous avons vu de la haine dans la rue, et cela n’a rien à voir avec un Etat de droit», a réagi hier Angela Merkel. La presse a elle aussi condamné ces agissements : «Lorsque des foules excitées d’extrême droite créent de l’agitation au cœur de l’Allemagne et que l’Etat de droit est dépassé par les événements, cela rappelle un peu la situation de la République de Weimar», a ainsi écrit l’hebdomadaire Der Spiegel, en référence au régime politique en place en Allemagne de 1918 à 1933, juste avant l’accession d’Hitler à la chancellerie.