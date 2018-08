Quand Al Aoula fait l’impasse sur l’invitation de Mohammed VI à Salman

A l’occasion de la fin du Hajj de cette année, le roi Salman a organisé, mardi après-midi à Ryad, une réception en l’honneur des présidents des délégations officielles des Etats islamiques. Mohamed Sajid figurait sur la liste des invités du monarque. Le ministre marocain du Tourisme a salué, à cette occasion, le roi saoudien.

Au sortir de la réception, Sajid s’est empressé d'accorder des déclarations à la MAP, révélant avoir transmis à Salman une invitation de la part Mohammed VI pour effectuer une visite au Maroc.

Les propos du ministre ont très vite fait le tour des rédactions en ligne au Maroc et ailleurs. Chacun y allant de son commentaire, certains voyant le signe d’un réchauffement des relations entre les deux «alliés».

Néanmoins quelques heures plus tard, le JT arabophone du soir d’Al Aoula a refroidit les pronostics les plus optimistes. Le présentateur a brièvement annoncé la présence de Mohamed Sajid à la réception donnée par Salman, soulignant que le roi saoudien a demandé au ministre marocain «de transmettre ses salutations et son estime au roi Mohammed VI et au peuple marocain, mettant l’accent sur les liens de fraternité liant les deux familles royales et la solidité des relations historiques entre les deux peuples».

La chaîne, qui a pour mission de traduire les positions officielles de l’Etat, a donc fait l’impasse sur l’invitation du souverain au chef de l’Etat en Arabie saoudite. Cette ommission pourrait illustrer une volonté de freiner l’emballement médiatique autour de cette invitation rendue publique par le ministre.

Une absence de réponse favorable à une invitation officielle ne serait pas une nouveauté. C’était le cas en janvier 2015, avec le chef de l’Etat égyptien Abdelfatah Al Sissi, en décembre 2016 avec le président russe Vladimir Poutine, ou encore en avril 2013 avec le président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz.