Effondrement du pont en Italie : Le Consul général à Turin représente le Maroc aux funérailles

Le Consul général du Maroc à Turin (nord de l’Italie), Mohamed Khalil, a représenté, samedi, le Royaume du Maroc aux funérailles des victimes du viaduc effondré à Gênes.

La ville de Gênes a fait samedi un adieu solennel aux victimes de l’effondrement du pont autoroutier Morandi, lors de funérailles officielles, en présence du président italien Sergio Mattarella, des membres du gouvernement italien, des familles et proches des victimes.

SM le Roi Mohammed VI avait adressé un message de condoléances et de compassion au président de la République d’Italie, M. Sergio Mattarella, suite à l’effondrement du viaduc à Gênes, ayant fait plusieurs victimes.

En cette douloureuse circonstance, le Souverain avait exprimé à M. Mattarella, et à travers lui aux familles éplorées et au peuple italien ami, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion, implorant le Très-Haut de leur accorder patience et réconfort, et aux blessés prompt rétablissement.

Le bilan de ce drame a grimpé à 41 morts après qu’un enfant et ses parents ont été retrouvés sous les décombres du pont.

Par ailleurs, samedi a été déclaré jour de deuil au niveau de l’ensemble du territoire italien.