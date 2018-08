Casablanca parmi les 25 villes les moins vivables au monde

La capitale économique du Maroc, Casablanca, occupe la 115e place du classement des 140 villes du monde où il fait bon vivre, élaboré par l’entreprise Economist Intelligence Unit et relayé par le quotidien l’Economiste.

L’indice mondial de la qualité de vie 2018 répertorie les villes les plus agréables et les moins vivables. Après avoir mesuré le taux de criminalité, le niveau de vie, la stabilité politique et économique, l’accès à l’éducation et aux soins médicaux, les auteurs du rapport ont classé Casablanca parmi les 25 pires villes au monde.

La métropole est devancée par Tunis (106e) au niveau régional et n’occupe que la quatorzième position dans la région MENA, précise la même source. Au niveau international, les villes de Lagos (138e), Dacca (139e) et Damas (140e) sont les moins vivables. Au contraire, Vienne, Melbourne et Osaka tiennent le haut du pavé.