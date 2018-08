Brésil : Trois films marocains projetés lors du Festival du cinéma arabe

Le Maroc marquera de sa présence la treizième édition du Festival du cinéma arabe au Brésil, organisée du 8 au 27 août à Sao Paulo, avec la projection de trois films marocains. Selon le journal Libération, le public brésilien découvrira «Razzia» du réalisateur Nabil Ayouch, «Fièvres» de Hicham Ayouch et «Volubilis» de Faouzi Bensaïdi.

Si le premier film traite des droits des femmes et des libertés individuelles, le deuxième évoque une analyse des rapports sociaux sur la base de l’histoire d’un petit garçon. Quant à «Volubilis» de Faouzi Bensaïdi, il relate une histoire d’amour sur fond de critique d’un libéralisme sauvage.

La treizième édition du Festival du monde arabe reflète la consolidation de l’intérêt du public brésilien pour le cinéma arabe, selon les organisateurs. Elle ambitionne surtout de «mettre en évidence la reconnaissance culturelle entre le Brésil, l’Amérique latine et le monde arabe», en créant «un lien entre les cultures, les trajectoires et les histoires».

La 13e édition de cette manifestation culturelle propose 23 films, dont huit inédits, et 54 projections d’œuvres primées et reconnues lors de la Berlinale, du Festival international du film de Dubaï, du Film international de Toronto, du Festival international du film de Locarno et du Festival international du film d’Athènes. «Les films choisis dépeignent les relations sociales et culturelles dans le monde arabe, à travers une perspective humaniste mettant en relief des drames humains et en brisant les stéréotypes», déclare Natalia Calfat, du comité organisateur.