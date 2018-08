Supercoupe d’Espagne : «Le Grand Stade de Tanger remplit toutes les conditions requises»

«Toutes les conditions et les garanties sont remplies pour vivre, le 12 août au Grand Stade de Tanger, une fête du football à l’occasion de la Supercoupe d’Espagne entre FC Barcelone et FC Séville», a déclaré, mardi à Rabat, le président de la Fédération royale espagnole de football (FREF), Luis Manuel Rubiales.

Pour la première fois cet événement footballistique d’envergure sera organisé ailleurs qu’en Espagne. Rubiales indique que «c’était facile d’opter pour le Maroc et Tanger plus particulièrement pour abriter cette rencontre», ajoutant être «convaincu qu’on va vivre une fête conjointe pour le grand plaisir du public marocain, qui est un grand amateur du football».

De plus, «l’Espagne et le Maroc sont deux pays frères, amis et voisins unis par l’histoire et par la géographie, mais aussi par les valeurs et la passion pour le football», a martelé Luis Manuel Rubiales. Et d’ajouter que «c’est un honneur de jouer la Supercoupe d’Espagne au Maroc, un pays à l’avant-garde du football africain», assurant que cette rencontre illustre en filigrane les relations ancestrales unissant l’Espagne et le Maroc dans tous les domaines.

Ce match tant attendu se jouera dans le stade Ibn Batouta de Tanger. Ce sera l’occasion de «nous unir plus et unir nos deux peuples, ce qui est l’essence de la pratique sportive et du football», a conclu Luis Manuel Rubiales.