Agadir : La semaine des Marocains du monde du 6 au 10 août

La ville d’Agadir accueille à partir de ce lundi et jusqu’au 10 août la Semaine des Marocains du monde. Evénement organisé par l’Association des Marocains du monde, pour commémorer la journée nationale des migrants, la semaine des MRE comprendra une exposition des œuvres d'art ainsi qu’un stand pour accompagner les MRE et répondre à leurs différentes interrogations et attentes.

Une conférence sur «La régionalisation avancée et les Marocains résidant à l’étranger», encadrée par des chercheurs et des professeurs universitaires, sera également au menu, indique le quotidien Aujourd’hui Le Maroc, qui cite un communiqué de ladite association.

Une course sur la route au profit des jeunes MRE et leurs familles, ainsi qu’un concert dont l’objectif est de rendre hommage à des personnalités marocaines du monde auront également lieu.

Les organisateurs souhaitent «construire des ponts de communication entre les enfants marocains résidant dans divers pays à l’étranger pour leur permettre de découvrir leur culture mère et les produits de la région du Souss-Massa à travers des visites dans les lieux touristiques de la région».

La semaine des Marocains du monde se terminera avec une cérémonie artistique organisée par des artistes MRE et leurs homologues locaux à la médina d’Agadir.