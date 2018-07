Football : Abderrahim Loukili quitte le FC Lienden pour Chabab Rif

C’est à la Botola Pro que le joueur néerlandais Abderrahim Loukili poursuivra son aventure après avoir quitté le club hollandais FC Lienden. Ce dernier a annoncé ce mardi sur son compte Twitter que son attaquant évoluera au sein du club rifain Chabab Rif Al Hoceima.

Sur son site internet, le club de football rapporte que le joueur d’origine marocaine avait introduit «une demande de résiliation de contrat auprès de la direction» de FC Lienden. Une demande qui intervient suite à la désignation de Mounir El Hamdaoui en tant que nouveau directeur technique du club rifain, poursuit le club néerlandais selon lequel «l'arrivée d'un certain nombre de nouveaux joueurs, dont certains avec un passé aux Pays-Bas, a été annoncée».

L'attaquant de 26 ans est retourné au FC Lienden pour la troisième fois durant les vacances d'hiver en janvier dernier et a signé un contrat d'un an et demi. Il était «déçu» par son «passage» dans plusieurs clubs néerlandais. En 2014, Loukili est arrivé au FC Lienden pour la première fois lors du transfert d'USC Hercules, rappelle la même source.

«FC Lienden ne veut pas freiner les ambitions sportives de l'aventurier de football», écrit le club sur son site, affirmant qu’il a «été décidé de mettre prématurément fin à l'accord actuel». «Abderrahim Loukili, joueur créatif dont le rêve a toujours été de devenir footballeur professionnel, est capable de faire ce pas», conclut le club.

Né le 6 février 1992 à Houten (province d’Utrecht), Abderrahim Loukili avait côtoyé plusieurs clubs néerlandais, selon sa fiche disponible sur Football Data Base. De l’USV Hercules, le joueur d’origine marocaine est passé au Lienden en 2014 avant de le quitter, un an plus tard vers le NEC Nimègue B pour quelques matchs avant de joueur pour IJsselmeervogels pour le reste de la saison.