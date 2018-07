Automobile : Le Chinois Citic investira 3,8 MMDH au Maroc

Cérémonie de signature à Rabat, en présence de Mohamed Boussaid et Moulay Hafid Elalamy. / Ph. MAP

Le groupe chinois Citic Dicastal s’installera dans le nord du Maroc. Jeudi, le président-directeur général Citic Dicastal, Xu Zuo, le ministre de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, Moulay Hafid Elalamy et le ministre de l’Economie et des finances, Mohamed Boussaid, ont signé à Rabat une convention d’investissement pour la réalisation au Maroc d’un projet industriel portant sur la production de jantes en aluminium.

Selon l’agence Reuters, qui rapporte l’information, le groupe spécialisé dans les jantes en aluminium compte construire deux usines au Maroc. «La première usine sera construite dans la zone franche de l’Atlantique à Kenitra et sera opérationnelle à partir de 2019, tandis que la seconde sera établie plus tard dans la ville de Tangier Tech, ont convenu les deux parties», indique l’agence britannique.

Citic Dicastal vise à produire 6 millions d’unités par an, dont la majeure partie sera exportée. Son projet nécessitera un investissement de 350 millions d’euros, soit près de 3,8 milliards de dirhams et devra créer 1 200 emplois.

«A travers ce projet, Dicastal étend ses investissements internationaux et contribue au développement industriel du Maroc et au commerce sino-marocain», a déclaré le président de Citic Dicastal Xu Zuo lors de la cérémonie de signature.

Reuters rappelle que le secteur automobile a été «le plus grand secteur d’exportation industrielle du pays l’année dernière, avec des exportations d’une valeur de 70 milliards de dirhams». Quant à l’année en cours, le secteur a «dominé les exportations marocaines avec une hausse de 19,1% à 35,973 milliards de dirhams par rapport à la même période un an plus tôt», conclut l’agence de presse.