Football : Une semaine après son arrivée au Celta Vigo, Sofiane Boufal déjà blessé

L’international marocain Sofiane Boufal, arrivé la semaine dernière au club espagnol Celta Vigo, s’est blessé lors d’un entraînement jeudi. «L’ancien joueur de Lille s’est donné une entorse de la cheville gauche», affirme le club du Franco-marocain de 24 ans, relayé par le quotidien sportif l’Equipe.

La durée de l’indisponibilité du joueur d’origine marocaine n’a toujours pas été communiquée.

Sofiane Boufal a joué auparavant pour Angers et Lille, avant d’intégrer le club anglais de Southampton et d’être prêté au Celta Vigo cette saison. Il a également fait partie de l’équipe nationale marocaine en 2016 et 2017.