Laayayda : Promotion exceptionnelle d’un policier atteint d’une invalidité permanente

Le directeur général de la Sûreté nationale, Abdellatif Hammouchi, a décidé d'accorder une promotion exceptionnelle à un brigadier, relevant du district Laayayda, atteint d'une invalidité permanente à la main suite à de graves blessures subies lors d'une intervention sécuritaire pour arrêter une personne qui mettait en danger la vie d'autrui à l'aide d'une arme blanche.

Le directeur général de la DGSN a décidé ainsi de promouvoir le brigadier en question au rang de gardien de la paix et de lui accorder une prime en signe de reconnaissance à son dévouement professionnel au service de la sécurité des citoyens.

L'agent de police en question a subi lors de la dernière semaine du mois de juin dernier de graves blessures infligées par une arme blanche lors de l'interpellation d'un suspect qui a opposé une résistante violente aux éléments de police au moment de son arrestation.

Il a été amputé d'un doigt et atteint d'une incapacité fonctionnelle de deux autres en plus d'autres blessures au niveau du dos ayant nécessité une intervention chirurgicale avancée à l'hôpital militaire de Rabat.

Une source policière a souligné à ce propos que la mission de la police est de veiller à la sécurité des citoyens avec que tout ce que cela comporte comme risques et dangers. Elle note que le fait d'accorder des promotions exceptionnelles aux agents qui font montre d'abnégation et d'un sens professionnel élevé et consentent de grands sacrifices constitue une reconnaissance de la part de la direction générale des efforts qu'ils accomplissent au service de la patrie et des citoyens.