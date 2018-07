Aïd al-Adhâ en France : AVS ne certifiera pas «halal» les ovins

L’association A votre service (AVS) en France annonce qu’elle ne certifiera pas les ovins pour le sacrifice de l’Aïd al-Adhâ 2018. Une décision que l’association justifie par le fait que «les conditions imposées par les abattoirs et par les éleveurs ne (leurs) permettent pas d’opérer un abattage d’ovins pour le sacrifice de l’Aïd Al-Adhâ’ dans un respect strict du rite islamique».

Dans ce sens, l’association relève que l’avis général basé sur un hadith authentique, stipule que le mouton à sacrifier doit disposer de ses premières dentitions définitives (mussina) qui n’apparaissent que bien après la première année.

Cependant, les élevages en Europe ne proposent pas cette catégorie d’animaux car abattre le mouton après son année révolue rendrait l’animal moins rentable pour l’éleveur. De plus, à cette contrainte économique s’ajoute la problématique du cycle de production. En effet, les naissances d’agneaux en France se concentre durant le premier trimestre de l’année civile alors que chaque année l’Aïd al-Adhâ se rapproche de cette période.

L’alternative proposée par l’association à but non lucratif et qui a pour mission de certifier des produits carnés halal, est de se rabattre sur les bovins, où l’âge requis de deux ans est facilement contrôlable.