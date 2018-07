Rugby Africa Gold Cup : Le Maroc devra redoubler d’efforts pour garder sa place

L’équipe marocaine de rugby jouera prochainement en Tunisie et en Ouganda ses deux derniers matchs à l’extérieur du royaume, dans le cadre de la Rugby Africa Gold Cup, qualificative pour la Coupe du monde de rugby prévue en 2019 au Japon.

Le 23 juin dernier à Casablanca, la sélection nationale a essuyé une défaite en s’inclinant 24 à 28 devant les Simbas Kényans. Samedi dernier, c’est face à la Namibie que les Lions de l’Atlas Rugby ont enregistré un second échec à domicile, avec un score de 63-07.

Johan Deysel, capitaine de la Namibie, a exprimé son enthousiasme à l’issue de cette rencontre : «Mes camarades ont fait du bon travail. On savait que les Marocains étaient forts physiquement, mais on a été à la hauteur (…) On est venus ici mardi et on s’est bien préparés, malgré la grande distance qui sépare les deux pays. Je tiens à saluer le Maroc pour le match qu’ils ont fait et l’esprit dont ils ont fait preuve.»

Pour sa part, Hocine Arabat, capitaine de l’équipe nationale marocaine, a estimé qu’il faudrait désormais «apprendre de nos erreurs» afin de s’assurer une place dans la suite du tournoi. «Aujourd’hui, on a joué contre une très grande équipe. Ils ont profité de nos erreurs, a-t-il déclaré. On sait que la Namibie joue très rapidement et a exploité nos ballons perdus. On est dans l’Africa Gold Cup et je pense qu’il y a encore du travail à faire pour les prochains matchs.»

Lors de l’édition précédente de la Rugby Africa Gold Cup, l’équipe du Maroc, une des 16 meilleures nations africaines de rugby, avait eu moins de difficultés à s’imposer pour finir en tête de la série 1B. Cette année, la seconde rencontre du XV national se jouera en Ouganda le 11 août prochain. Quant à la Namibie, elle se déplacera le 4 août prochain au Zimbabwe, puis elle accueillera le Kenya le 18 août.