Jeux méditerranéens de Tarragone : Quatre médailles d’or pour le Maroc

L’athlète marocaine Rababe Arafi a raflé l’or du 800 m, vendredi 29 juin à Tarragone (sud de la Catalogne, Espagne), où se déroule la 18ème édition des Jeux méditerranéens du 22 juin au 1er juillet.

Rababe Arafi s’est imposée en 2min01sec01/100ème, devançant sa compatriote Malika Akkaoui (2:01.50), qui a remporté l’argent, alors que le bronze est revenu à la Française Cynthia Anaïs (2:02.33).

«Je suis très contente de réaliser cette performance à Tarragone. Je suis honorée d’offrir au Maroc cette médaille d’or», s’est félicitée la native de Khouribga, émettant son souhait de gagner une deuxième médaille d’or au 1 500 m.

Cette médaille d’or est la quatrième pour le Maroc lors de ces jeux, après celles du karatéka Abdessalam Ameknassi et des athlètes Soufiane El Bakkali (3 000 m steeple) et Younes Essalhi (5 000 m).

De son côté, le Marocain Abdessamad El Mankari a décroché la médaille de bronze de pétanque (tir de précision). Il avait validé avec brio son ticket pour les demi-finales, avant de s’incliner face à l’Italien Diego Rizzi (40-35). Pour s’adjuger le bronze, le Marocain s’est imposé face à un autre Italien, Alessio Cocciolo (46-23).

Au total, 113 sportifs représentent le Maroc dans cette compétition sportive, engagés dans 20 disciplines : 23 en athlétisme, en football (18), judo (10), taekwondo (8), karaté (7), boxe (7), lutte, golf et sports équestres (5), Beach volley (4), natation, cyclisme et sports boules (3), haltérophilie, triathlon, tennis, tir et pétanque (2) et escrime et gymnastique (1).