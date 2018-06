Le tournage de Sherlock Holmes devrait se faire au Maroc

Le tant attendu retour du plus célèbre détective privé anglais devrait se faire en 2020. Si le tournage n’a toujours pas débuté, pourrait se faire en partie au Maroc et à Londres, révèle le site Omega Underground. En ce qui concerne le casting, Robert Downey Jr incarnera encore Sherlock et son meilleur ami, le docteur Watson, sera toujours interprété par Jude Law.

Quant au scénario, il a été écrit par le producteur canadien Chris Brancato, connu notamment pour celui de la série de Firts Wave, pour le film Hoodlum ou récemment pour la production de la série à succès de Netflix, Narcos.