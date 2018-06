Le Maroc met en garde sur le redéploiement de la nébuleuse terroriste en Afrique

«La branche la plus active d’Al-Qaïda se trouve aujourd’hui en Afrique, avec plus de 6 000 combattants. Daech, avec ses différentes structures et ses combattants terroristes étrangers qui sont revenus dans la région, en compte plus de 3 500.» C’est ce qu’a déclaré Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale, mardi 26 juin lors de la réunion régionale de la coalition mondiale contre Daech pour l’Afrique à Skhirat, indique le média allemand Deutsche Welle.

Le chef de la diplomatie marocaine tire la sonnette d’alarme concernant le «redéploiement» de la nébuleuse terroriste vers «les sous-régions africaines». Plusieurs facteurs peuvent expliquer le fait que le continent soit devenu un terreau fertile pour les mouvements terroristes : la fragilité politique, le sous-développement économique, la croissance démographique, la multiplication d’acteurs non-étatiques, les mouvements séparatistes ou encore les trafics illicites.

Nasser Bourita a également rappelé que le royaume «a déjà attiré l’attention sur ce problème il y a plus d’une quinzaine d’années».

L’Afrique est la première cible des terroristes islamiques et le territoire où a lieu le plus grand nombre d’attentats. «Les victimes du terrorisme étaient plus de 2 600 en 2017 en Afrique, soit 22 fois plus que les victimes du terrorisme en Europe», a encore précisé le ministre des Affaires étrangères.