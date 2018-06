Maroc Telecom lance son offre Hebergement Datacenter

Leader de la téléphonie et d’internet et toujours en quête d’innovation technologique, Maroc Telecom a ouvert, lundi 26 juin, à la presse les portes de son Datacenter destiné à ses clients Entreprises souhaitant bénéficier de services d’hébergement d’équipements informatiques.

Conçu et construit en respect des normes de tier III, et assurant une sécurité permanente à 6 niveaux ( gardiennage, accès par badges nominatifs, vidéosurveillance, détection et extinction d’incendie, et solution de supervision), l’Hebergement Datacenter vient en réponse au besoin croissant des entreprises en salles informatiques fiables et de dernière génération.

Ce nouveau Datacenter se distingue de part son emplacement névralgique en plein centre de la capitale économique du Maroc. Sa proximité du backbone internet de Casablanca, c’est à dire le centre du réseau internet haut débit, permet à Maroc Telecom de minimiser les coûts d’investissement et de proposer à ses clients un hébergement à des prix compétitifs.

Le centre est doté de deux salles IT. La première est d’une surface de 225 m² avec une capacité d’accueillir jusqu’à 60 Racks (armoires), tandis que la deuxième dispose d’une capacité de 40 Racks et s’étale sur une surface de 155 m² pouvant être agrandie de 181 m² supplémentaires. Ainsi le client a le choix entre des Racks complètes ou des demi-Racks qui lui seront propres et où il pourra héberger son infrastructure ( serveurs, routeurs, baies de stockage … ) dont il garde le contrôle total et qu’il pourra administrer à distance ou sur site.

De part son importante capacité d’investissement, cette solution s’inscrit dans la volonté de Maroc Telecom de proposer à ses clients des services innovants autres que la téléphonie et la connectivité.