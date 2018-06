Plus de 66 000 auto-entrepreneurs inscrits au registre national à mi-avril 2018

Quelque 66 129 auto-entrepreneurs ont été inscrits au registre national dédié à cette catégorie à mi-avril 2018, sur un total de 80 861 ayant présenté une demande à cet effet, a souligné mardi à Rabat, la secrétaire d’État chargée du Commerce extérieur, Rkia Derham.

En réponse à une question orale sur les engagements du gouvernement en matière d'intégration du secteur informel, présentée par le groupe Authenticité et Modernité à la Chambre des conseillers, Rkia Derham a indiqué que ce chiffre représente 66% des objectifs fixés par le cadre contractuel entre l’État et l'Agence nationale pour la promotion de la petite et moyenne entreprise (ANPME), au titre de la période 2014-2020.

S'exprimant au nom du ministre de l'Industrie, de l'investissement, du commerce et de l’économie numérique, elle a relevé que 32% des inscrits sont des femmes, alors selon les secteurs d'activités, le commerce vient en tête avec 43%, suivi des services (34 %), de l'industrie (16%) et de l'artisanat (7%).

Concernant les petites et les très petites entreprises, elle a souligné que le bilan du programme d'investissement lancé en août 2015 a permis, jusqu'à avril 2018, à 58 entreprises de profiter du programme d'appui, pour un investissement global de 306,7 MDH, ajoutant que le programme "Tahfiz" a permis d'accompagner 77 entreprises, pour une contribution de l’État qui s'élève à 14,9 MDH.