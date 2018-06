Le ministre-président de la Wallonie en visite au Maroc pour renforcer la coopération

Le ministre-président de la Wallonie, Willy Borsus entamera, lundi 25 juin, une mission de trois jours au Maroc où il ira promouvoir les atouts et le savoir-faire wallons dans la région de Casablanca-Rabat, indique la RTBF.

Cette mission s’inscrit dans le cadre de l’année Maroc-2018 dédiée au royaume, à l’initiative de la Wallonie-Bruxelles International (WBI), une administration publique chargée des relations internationales de la région belge. Cette visite est également liée au fait que le Maroc est le marché cible de l’Agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers (Awex) pour l’année 2018.

Plusieurs rencontres institutionnelles sont prévues dont une, lundi à Rabat, avec le chef du gouvernement, Saâdeddine El Othmani et le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Willy Borsus rencontrera aussi le ministre de l’Energie, des mines et du développement durable, Aziz Rabbah.

Des accords de coopération devraient être signés, dont un entre la Wallonie et la région de Casablanca-Settat pour favoriser le rapprochement entre les deux écosystèmes technologiques, économiques et d’innovation. Il est question de mettre en œuvre des synergies entre les dimensions économiques, sociales, culturelles et environnementales des deux régions.

Le volet entrepreneurial n’est pas en reste. Plusieurs visites de grandes entreprises marocaines sont au programme, dont celles de la Société nationale des transports et de logistique, de la société de transformation de viandes Koutoubia ou encore de l’Office chérifien des phosphates (OCP), partenaire de Prayon.

L’incubateur Min Ajliki d’entrepreneuriat féminin, mis en place par l’Association pour la promotion de l’éducation et de la formation à l’étranger (APEFE), sera également inauguré. Enfin, Willy Borsus visitera le Centre Mohammed VI de soutien à la microfinance solidaire, soutenu par la Belgique.