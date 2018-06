Boxe : Ahmed El Mousaoui bat le Russe Alexey Evchenko

Le boxeur franco-marocain Ahmed El Mousaoui a remporté, samedi soir à Paris, au Palais des Sports, son combat face au Russe Alexey Evchenko, double champion d’Europe, champion de Russie et ancien challenger mondial du titre WBO, apprend-t-on dans un communiqué.

Il maintient ainsi sa place parmi l’élite des poids welters (66,7 Kg), en pointant au 18ème rang mondial. Il inflige également au champion russe sa première défaite depuis 2015, après sept victoires consécutives.

«Ahmed El Mousaoui a hérité d’un adversaire dur physiquement, bagarreur et plus expérimenté. L’évolution de la rencontre a été irrégulière, et les deux boxeurs se sont livré une bataille acharnée, où la bagarre a eu raison de la stratégie. Ahmed El Mousaoui a dévoilé ses intentions dès les premiers rounds en voulant imposer son rythme, et contrôler le centre du ring. Le Russe, qui bougeait beaucoup, a réussi à perturber le rythme et frustrer le futur vainqueur de la soirée», poursuit le communiqué.

Au terme d’un duel acharné, Ahmed El Mousaoui est déclaré vainqueur après une décision unanime des juges (78-75 ; 77-76 ; 77-75). Ce succès, le 29ème de sa carrière, et le cinquième de suite depuis 2016, lui permet de se maintenir au Top 20 mondial des welters (66,7 kg), aux côtés des ténors de sa catégorie à l’instar du légendaire Manny Pacquiao, des Américains Keith Thurman et Danny Garcia et de l’Argentin Lucas Matthysse. Ahmed El Mousaoui conserve ainsi son rang parmi les 15 challengers du titre Mondial WBC (World Boxing Council) et IBO (International Boxing Organisation).