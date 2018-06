Jeux méditerranéens Tarragone : Match nul des Lionceaux de l’Atlas face aux Italiens

La sélection marocaine de football, tenante du titre, a entamé sa participation aux Jeux méditerranéens Tarragone -2018 (22 juin - 1er juillet) par un nul (2-2) face à son homologue italienne, vendredi au Stade de Reus. Dominateurs, les Lionceaux de l'Atlas ont ouvert le score par Rharib Achraf et doublé la mise par Ounahi Azzedine. Les Italiens étaient contraints de courir derrière le score, égalisant (1-1) par Emanuele Vignato, alors que le but du (2-2) a été inscrit par Davide Merola.

Au terme de cette rencontre, Mustapha Madih s'est félicité de la prestation de ses poulains, tout en regrettant quelque part un certain manque de réalisme et d'efficacité.

«Nous avons été supérieurs durant toute la rencontre, mais nous n'avons pas réussi à mettre au filets toutes les occasions que nous nous sommes procurés. En revanche, les Italiens ont été plus efficaces, parvenant à concrétiser leurs occasions», a déploré le coach national.

Le deuxième match du groupe B opposera le Maroc à la Libye. Un total de 113 sportifs marocains dans 20 disciplines prennent part à la 18ème édition des Jeux méditerranéens 2018.

Les Jeux Méditerranéens (Tarragone - 2018) se dérouleront dans 16 communes de la région et accueilleront 33 disciplines sportives, 4 000 sportifs de 26 nationalités différentes, 1 000 juges et représentants internationaux, 1 000 journalistes, 3 500 bénévoles et plus de 150 000 spectateurs.