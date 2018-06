Espagne : Un Marocain arrêté pour son implication présumée dans une disparition en Allemagne

L'étudiante allemande est toujours portée disparue et activement recherchée par les autorités allemandes. / Ph. Police allemande

L’affaire fait beaucoup de bruits dans la presse allemande depuis une semaine. Ce jeudi, le média allemand Die Freie Welt annonce l’arrestation d’un quadragénaire marocain en Espagne et qui serait lié à la disparition de Sophia Lösche, une étudiante originaire de la ville d’Amberg (sud de Berlin).

«Les enquêteurs avaient émis un mandat d'arrêt international pour l'une des personnes soupçonnées, un Marocain âgé de 40 ans, arrêté en Espagne», écrit le média, précisant que le suspect a été arrêté dans la cabine de son camion, immatriculé au Maroc. «Si les proches de Sophia pensent qu’elle serait toujours en vie, les enquêteurs croient en un homicide de l’étudiante «gauchiste et militante des questions de migrations», poursuit Die Freie Welt.

De son côté, le média allemand Stern raconte que l'étudiante Sophia avait quitté sa maison à Leipzig (centre), jeudi dernier, pour se rendre chez sa famille. «Elle ne voulait pas aller en bus ou en train, mais faire de l'auto-stop comme elle fait souvent», poursuit la même source. «Finalement, elle a trouvé un chauffeur de camion. Selon la police, il s'agit d'un camion Renault bleu et blanc avec une plaque d'immatriculation marocaine et l'inscription "Benntrans"», poursuit cette source selon laquelle l’étudiante aurait quitté le camion et ce serait «la dernière fois qu’elle a été vue».

Son confère infranken, citant la police allemande, précise que «l'homme arrêté était en route pour le Maroc».