Le Cloud, libérer les énergies pour booster les performances

Le Cloud, nuage en anglais, recouvre l’ensemble des solutions de stockage à distance. Plutôt que les données soient stockées sur les disques durs ou mémoires, ils sont disponibles sur des serveurs distants et accessibles par internet. A cet effet, de gigantesques champs de serveurs de stockage appelés Datacenter sont mis à la disposition des différents intervenants.

Le Cloud a libéré les énergies et dopé les performances. Economies sur le coût du matériel et sur son entretien, disponibilité 24h sur 24, travail collaboratif et nomade, gestion déléguée des questions de sécurité et de confidentialité… Ses atouts ne sont plus à démontrer. Le Cloud permet notamment d’allouer simplement et rapidement davantage de ressources à des applications en production afin de répondre à des montées en charge ponctuelles. Il s’adapte également en temps réel aux projets et accompagne le développement d’une activité sans coûts supplémentaires. Basé sur la virtualisation de serveur, la mutualisation de la puissance de calcul et la flexibilité des services, le Cloud s’inscrit par ailleurs dans une démarche éco-responsable.

Trois composantes

Le Cloud est constitué de différentes composantes : le SaaS (Software as a Service) se réfère à tout service Cloud permettant aux clients d’avoir accès à des applications logicielles sur internet. Ces applications sont hébergées dans le Cloud et peuvent être utilisées pour un large éventail de tâches, comme les logiciels de gestion de la relation client, les messageries, les outils collaboratifs, les progiciels de gestion intégré…

L’autre composante, le PaaS (Platform as a Service), est une catégorie de services de Cloud qui fournit la plateforme et l’environnement informatique nécessaire aux développeurs pour mettre en place leurs différents services et applications sur Internet. Enfin, l’IaaS (Infrastructure as a Service) désigne une infrastructure informatique (serveurs, stockage, sauvegarde…) proposée de façon virtuelle à des entreprises.

Un double enjeu pour inwi

De son côté, inwi a conclu des partenariats avec des leaders mondiaux du Cloud comme Huawei, Dell/EMC et VMWare pour offrir aux entreprises marocaines des solutions Cloud innovantes qui leur permettent d’entamer leur transformation digitale sans investissement d’infrastructure préalable.

À travers les portefeuilles Business Cloud, inwi offre ainsi une gamme complète de services Cloud aux entreprises, opérée par des compétences marocaines et s’appuyant sur des infrastructures informatiques hébergées intégralement au Maroc et offrant un haut niveau de disponibilité.

Ces solutions viennent enrichir le portefeuille Cloud de inwi, dont l’offre datacenters constitue le socle en matière d’hébergement de serveurs en espace dédié ou mutualisé, le tout sur une surface urbanisée de plus de 4 000 m2 répartie sur les 4 datacenters de l’opérateur.