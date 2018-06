Francophonie : Leila Slimani interpellée sur les coupes budgétaires de l’AEFE

L’Association démocratique des Français à l’étranger a adressé une lettre à Leila Slimani, représentante personnelle du président Emmanuel Macron pour la francophonie.

Les premières phrases sonnent comme un signal d’alarme, pointant notamment les coupes budgétaires annoncées par le gouvernement à hauteur de 10% des dotations de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE). «Dans de nombreux pays, cette décision annonce une dégradation de la qualité des enseignements proposés aux enfants scolarisés dans les écoles françaises, qu’ils soient français ou d’autres nationalités, et certainement également une augmentation des frais de scolarité», redoute l’Association.

«Le désengagement rapide et sans concertation de l’Etat français aura un impact sur la qualité des enseignements, du fait des difficultés de recrutement d’enseignants qualifiés en local, dans des pays dans lesquels les systèmes d’éducation sont souvent défaillants, et sont déjà soumis à une forte pression démographique», ajoute-t-elle.

L’Association estime également que cette décision «sonne comme une coupure du cordon ombilical linguistique et culturel entre la France et les Français vivant à l’étranger, mais aussi, et surtout, entre la France et les citoyens du monde amoureux et premiers défenseurs de la francophonie».

Elle rappelle enfin que «le candidat Emmanuel Macron s’est voulu un ardent défenseur de la francophonie, ciment entre la France et ses deux millions de compatriotes vivant à l’étranger. Le Président Emmanuel Macron a également réaffirmé son souhait de scolariser de plus en plus d’enfants dans le monde dans le système d’enseignement français à l’étranger. Pourra-t-il le faire en fragilisant le réseau d’écoles existant, au risque de dégrader une image reconnue de qualité, d’ouverture et d’accès pour tous ?», s’inquiète-t-elle.